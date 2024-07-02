الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يورو 2024، رونالدو يعزز رقما سلبيا غير مسبوق

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو
ads

تمكن كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، من تعزيز رقمًا سلبيًّا غير مسبوق بعدما واصل صيامه عن التهديف في مباراة سلوفينيا بكأس أمم أوروبا يورو 2024.

ورغم تأهل المنتخب البرتغالي إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية المقامة بألمانيا، بعد الفوز على سلوفينيا 3-0 بركلات الترجيح، مساء الإثنين، إلا أن رونالدو لم يسجل.

وأهدر نجم النصر السعودي ركلة جزاء في الدقيقة 105 من زمن المباراة.

 

رقم غير مسبوق لرونالدو 

وهذه هي المباراة الثامنة على التوالي في بطولة دولية كبرى، التي تشهد فشل رونالدو في التسجيل، ليعزز أطول فترة غياب تهديفي له في هذا النوع من البطولات.

وفشل الدون في التسجيل أمام كل من أوروجواي، وكوريا الجنوبية، وسويسرا والمغرب على الترتيب في كأس العالم 2022، فضلًا عن التشيك، وتركيا، وجورجيا، وسلوفينيا في النسخة الجارية من كأس أوروبا.

ويرجع آخر هدف سجله رونالدو في البطولات القارية إلى مباراة غانا في الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال قطر.

يذكر أن رونالدو هو الهدّاف التاريخي لكأس أوروبا برصيد 14 هدفًا، سجلها بواقع 2 في 2004، وهدف في 2008، و3 في 2012، ومثلها في 2016، و5 في 2020.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يورو 2024 البرتغال سلوفينيا كاس امم اوروبا

مواد متعلقة

يورو 2024، منتخب البرتغال يفوز على سلوفينيا 0/3 بركلات الترجيح ويصعد لربع النهائي

يورو 2024، منتخب فرنسا يفوز على بلجيكا بهدف عكسي ويصعد لربع النهائي

يورو 2024، نجم منتخب إسبانيا يتوعد ألمانيا في مواجهة ربع النهائي

هافيرتز يقترب من عرش هدافي ألمانيا في اليورو

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية