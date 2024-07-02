الأربعاء 03 يوليو 2024
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رياضة

يورو 2024، تركيا تتقدم على النمسا بهدف في الدقيقة الأولى

منتخب تركيا
منتخب تركيا

يورو 2024، أحرز ميريح ديميرال لاعب تركيا، هدف منتخب بلاده الأول في شباك النمسا، بالدقيقة الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب ريد بول آرينا، ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا يورو 2024، لتصبح النتيجة تقدم تركيا بهدف نظيف.

جاء الهدف المبكر من ركلة ركنية فشل دفاع النمسا في إبعادها لتسقط الكرة أمام ديميرال الذي سددها قوية في الشباك.

ويلتقي الفائز من مباراة تركيا والنمسا في ربع النهائي مع منتخب هولندا الذي نجح في الفوز على نظيره رومانيا بثلاثية نظيفة.

 

تشكيل منتخب تركيا ضد النمسا في يورو 2024

وجاء تشكيل منتخب تركيا أمام النمسا في يورو 2024 كالتالي:

حارس المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: ميرت مولدور، ديميرال، عبدالكريم بارداكسي، فردي أوجلو.

خط الوسط: كان أيهان، إسماعيل يوكسك، أوركون كوكو.

خط الهجوم: أردا جولر، يلدز، باريس ألبير يلماز.

 

تشكيل النمسا المتوقع أمام تركيا

فيما جاء تشكيل النمسا ضد تركيا كالتالي:

حراسة المرمى: باتريك بينتز.

خط الدفاع: ستيفان بوش- كيفين دانسو- فيليب لينهارت- فيليب مويني.

وسط الميدان: نيكولاس سيوالد- رومانو شميد- كونارد لايمير- كريستوف باومجارتنر- مارسيل سابيتزر.

خط الهجوم: ماركو أرناوتوفيتش

تشكيل منتخب تركيا ضد النمسا

وتأهل المنتخب التركي إلى منافسات دور الـ16 عقب احتلاله المركز الثاني عن المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط.

بينما تأهل المنتخب النمساوي إلى الدور ذاته عقب احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط.

يذكر أن الفائز من هذه المواجهة، سيلاقي منتخب هولندا الفائز بمواجهة اليوم أمام رومانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الدور ربع النهائي من مسابقة يورو 2024.

تشكيل مباراة تركيا والنمسا في يورو 2024

تعرف على رجل مباراة هولندا ورومانيا في يورو 2024

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