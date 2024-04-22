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محافظات

طبيب نفسي يكشف كيفية التعامل مع الضغوط النفسية للأسرة

كيفية التعامل مع
كيفية التعامل مع الضغوط النفسية للأسرة

شارك الدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى العزازى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة الشرقية فى المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية بمشاركة الجمعية المصرية للتوحد، ومنظمة اوتيزم سبيكس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية  حيث أديرت ندوة لمناقشة "الضغوط النفسية التي تمر بها الأم والأسرة وكيفية التعامل مع الطفل الذي يعاني من طيف التوحد وتقبل إخوته له".

تدريب الكوادر الطبية بمستشفى العزازى النفسي في الشرقية على حقوق الإنسان

طيف التوحد وكيفية التعامل معه 

وقال إن الندوة ناقشت التوعية بطيف التوحد وكيفية التعامل معه باعتبار ذلك جزءا أصيلا من مهمتنا وعلى ذلك  شاركنا فى تم تنظيم تلك الندوة  بالتعاون مع وزارة الصحة وبحضور السفيرة نبيلة مكرم، والكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والدكتور ماجد عزمي بطرس، على هامش المؤتمر الدولي الثامن للصحة النفسية الذي تنظمه وزارة الصحة فى الإسكندرية بعنوان Autism the road map.

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برنامج الأمانة العامة للصحة النفسية 

وتابع مدير عام مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي فى وقت سابق تنفيذ  فعاليات برنامج الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والدكتور محمد عادل مدير وحدة علاج الإدمان بالمستشفى وأحمد إسماعيل، رئيس تمريض وحدة الإدمان وعيادة خفض الضرر، وتشارك مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالعزازي بالاحتفال (بحملة عيد من غيرها) بفعاليات توعوية هامة.

إقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية 

وقال أحمد عبدالعظيم المنسق الإعلامى لمستشفى العزازى النفسي إن مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تدعم المتعافين من الإدمان في المناسبات عالية الخطورة بإقامة الأنشطة والفعاليات التوعوية وتعرض التجارب الناجحة للعلاج من الإدمان، وذلك ضمن سياسات وأنشطة وحدات الإدمان بـ مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان تحت قيادة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة منن عبد المقصود والدكتورة وسام ابو الفتوح مدير إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان وإشراف إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان الدكتورة رغدة الجميل

دورة رياضية لنزلاء مستشفى العزازى النفسي 

فى وقت سابق تم تنظيم فعاليات دورة رياضية  لنزلاء مستشفى العزازي ونزلاء مستشفى طنطا في لعبة كرة القدم وتم عمل إفطار جماعي لنزلاء مستشفى العزازي ومستشفى طنطا للصحة النفسية وانتهت المباراة بفوز نزلاء مستشفى العزازي بنتيجة ١/٦، وذلك تحت رعاية الاستاذة الدكتورة منى عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

فاعليات توعوية لحملة عيد من غيرها بمستشفى العزازى النفسي فى الشرقية

الدكتورة وسام أبو الفتوح 

وجاءت الدورة تحت إشراف الدكتورة وسام أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للمستشفيات وبحضور الأستاذ الدكتور تامر زغلول مدير عام الإدارة العامة لخدمات الطب النفسي التخصصي والطب الشرعي النفسي وتحت إشراف الدكتور محمد مصطفى مدير عام مستشفى الصحة النفسية والعصبية بالعزازي.. وبتوجيه وإشراف  الخبير الاجتماعى هاني حسين مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بالأمانة العامة، أكد ذلك المحاسب أحمد عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن مستشفى علاج الأمراض النفسية والإدمان بالعزازى مركز أبو حماد  محافظة الشرقية.

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الدكتور محمد مصطفى مدير مستشفى العزاز علاج الإدمان منظمة اوتيزم سبيكس منظمة الامم المتحدة للطفولة منظمة الصحة العالمية الضغوط النفسية التى تمر بها الام

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