أغلقت التلفزيون، فرج عامر يتحدث عن خسارة سموحة أمام بيراميدز

الدوري المصري، أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عن حزنه من خسارة فريقه أمام بيراميدز في مباراة الأزمة التي تم استكمالها اليوم الثلاثاء في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "وافقنا على خوض مباراة بيراميدز اليوم بالطريقة التي أعلنت عنها رابطة الأندية تفاديًا لوقوع أي أزمات وحرصًا على استمرار المسابقة".

وتابع: "تابعت المباراة من المنزل ولكن بعد هدف بيراميدز الأول في مباراة اليوم أغلقت التليفزيون ورفضت استكمال اللقاء بسبب الظروف التي أقيمت فيها المباراة ولكن فوجئت بتسجيل سموحة هدف".

فاز فريق نادي بيراميدز نظيره سموحة بنتيجة 3-2 في المباراة التي استكمل الجزء المتبقي منها باستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة 28 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد سموحة

أحرز محمود مرعي الهدف الثاني لفريق بيراميدز في الدقيقة 72 من ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليسار نفذها محمد الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمود مرعي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يسار المرمى.

وأحرز فاخري لاكاي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 79.

وأحرز فادي فريد هدف سموحة الثاني في الدقيقة 90 من المباراة.

وتعادل فريقا سموحة وبيراميدز بهدف لكل فريق بالشوط الأول والجزء الأول من من مباراة الفريقين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري قبل إلغاء المباراة في الدقيقة 49 مع بداية الشوط الثاني واستكمالها اليوم الثلاثاء.

وتقدم حسام حسن لسموحة وتعادل فيستون ماييلى لبيراميدز، وحصل الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى على الكارت الأحمر، وبالتالى سموحة استكمل المباراة بـ10 لاعبين فقط.