الخلافات تضرب اليمين المتطرف بإسرائيل.. تفاصيل الأزمة بين بن غفير وسموتريتش.. وتبادل الاتهامات بين الوزيرين بالفشل في إدارة ملف الأمن

أزمة جديدة تفجرت مؤخرا داخل أروقة دولة الاحتلال عقب حديث وسائل الإعلام العبرية عن خلاف بين وزراء اليمين الإسرائيلي المتطرف – وزير المالية بتسلئيل سوتيرتش- ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، خاصة بعدما وجه وزير المالية الإسرائيلي انتقادات حادة لـ بن غفير، والشرطة التي تقع تحت مسؤولية الأخير، وذلك على خلفية "انتشار السلاح في المجتمع العربي في البلاد.

اتهام بن غفير بالفشل في إدارة ملف الأمن

وقال سموتريتش إن "الشرطة والمؤتمنون عليها يفشلون فشلا ذريعا في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي".

وأضاف: "نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال، وليس بالأقوال والإعلانات".

وزاد: "في هذا الموضوع نحن بعيدون عن تنفيذ ما يجب تنفيذه، وينبغي جمع قطع السلاح -في المجتمع العربي- واجتثاث هذه الظاهرة. لأنها خطير من نواح معينة، أكثر من الخطر خلف الحدود".

في المقابل، رأى بن غفير الذي يعد حليف سموتريتش السياسي، أن" كلام وزير المالية يجعل اليساريون يفركون أيديهم بسرور".

وزير مالية الاحتلال، فيتو

تصريحات الوزيران تثير جدلا دوليا بسبب العدوان على غزة

يشار إلى أن سمويترش يشغل منصب وزير المالية ووزير الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، وقد دخل الكنيست عام 2015، ويرأس حاليا حزب "الصهيونية الدينية".

أما بن غفير فهو محام وناشط سياسي إسرائيلي ينتمي لليمين المتطرف، ويتزعم حزب -عوتسما يهودت- المتشدد.

ويعد الاثنان أحد أهم أعضاء الائتلاف الحاكم، وطالما شكلت تصريحاتهما جدلا ليس محليا فقط وإنما دوليا أيضا، إذا يعارضان إبرام صفقة لوقف إطلاق النار، ويدعوان لشن حرب ضد حزب الله في لبنان، والاستمرار في حرب غزة حتى "القضاء على حماس".

كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر أن هناك أزمة ثقة بدأت تظهر بين الجيش والأجهزة الأمنية من جهة والشرطة بقيادة بن غفير من جهة أخرى.

بن غفير، فيتو

أزمة ثقة بين جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية

وقالت الصحيفة في تقريرها:" العام الأخير شهد انخفاضا في اعتقالات اليهود المشتبهين بالإرهاب في الضفة الغربية والشرطة الإسرائيلية بالضفة ترفض أحيانا التحقيق في أحداث أدت إلى قتل فلسطينيين".

وأضافت يديعوت أحرونوت: "أن الشرطة الإسرائيلية غضت النظر في حوادث مختلفة عن تجاوزات مستوطنين بالضفة، وقائد المنطقة الوسطى بالشرطة حذر من ازدياد جرائم المستوطنين في الضفة".