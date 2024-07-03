الأربعاء 03 يوليو 2024
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طرق الحصول على رخصة قيادة دولية ومعرفة مخالفات المرور أون لاين

خطوات استخراج رخصة
خطوات استخراج رخصة دولية، فيتو

ترصد فيتو لقرائها خطوات وطرق الحصول على رخصة دولية وإجراءات استخراج المخالفات المرورية اون لاين، تلك الخدمات التي أدخلت عليها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية العديد من اعمال التطوير في منظومة العمل لتسيير الخدمة على المواطنين.

 


أولًا _ الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في التالي:

 

- جواز سفر ساري.

 

- رخصة القيادة المحلية.

 

- شهادة طبية صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة.

 

- صورتان شخصيتان حديثتان مطابقتان لمعايير صورة جواز السفر.

 

- إثبات مكان الإقامة، مثل نسخة من فاتورة الكهرباء أو الغاز


 

ثانيًا _إجراءات  الحصول على رخصة قيادة دولية..

 

_ ملء استمارة طلب رخصة القيادة الدولية من مكتب نادي السيارات والرحلات السياحية في القاهرة، والذي يقع في شارع قصر النيل بمنطقة وسط المدينة
 

_ دفع الرسوم المقررة وهي تبلغ نحو 550 جنيهًا.

_ التصديق على الاستمارة بعد تقديم الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

 

_ استلام الرخصة في غضون أسبوعين من تقديم الطلب، وتكون صالحة لمدة عام كامل.

 

ثالثًا_  الدول التي تعترف برخصة القيادة الدولية.


تعترف نحو 150 دولة حول العالم برخصة القيادة الدولية الصادرة من مصر بما في ذلك..

_ الدول الأوروبية 

_ الولايات المتحدة الأمريكية 

_ دول الخليج العربي

 

رابعا_ الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي..
 

_ الدخول بوابة مصر الرقمية هنا

_اضغط على أيقونة "خدمات المرور".
اختر خدمة "استعلام عن مخالفات المرور".
_أدخل رقم لوحة السيارة ورقمك القومي.
_انقر على زر "استعلام".

_ اضغط على أيقونة "مركباتي".
_ اختر خدمة "الاستعلام عن مخالفات المرور".
_ أدخل رقم لوحة السيارة.
_ انقر على “بدء الخدمة”.

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