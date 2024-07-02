نجم بايرن ميونخ يحدد موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد
كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، موقف مدافع بايرن ميونخ الألماني ، من الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية.
ووفقا لـ فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، فإن ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، وافق على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.
وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات مباشرة مع وكلاء اللاعب من أجل معرفة موقفه.
وأكد الصحفي الإيطالي، أن دي ليخت لم يفرض أي شروط غير مناسبة للانضمام إلى مانشستر يونايتد، خاصة وأنه يرحب بالرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام للفريق الإنجليزي.
وأشار إلى أن مانشستر يونايتد بدأ التحرك لفتح محادثات مع مسئولي بايرن ميونخ، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.