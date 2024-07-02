نجم بايرن ميونخ يحدد موقفه من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، موقف مدافع بايرن ميونخ الألماني ، من الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الانتقالات الصيفية.

ووفقا لـ فابريزيو رومانو، الخبير في سوق الانتقالات، فإن ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ، وافق على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد.

وأضاف فابريزيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن مانشستر يونايتد أجرى اتصالات مباشرة مع وكلاء اللاعب من أجل معرفة موقفه.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن دي ليخت لم يفرض أي شروط غير مناسبة للانضمام إلى مانشستر يونايتد، خاصة وأنه يرحب بالرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام للفريق الإنجليزي.

وأشار إلى أن مانشستر يونايتد بدأ التحرك لفتح محادثات مع مسئولي بايرن ميونخ، من أجل الاتفاق على تفاصيل الصفقة.