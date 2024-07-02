بدء جلسة ‎مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وغزة (بث مباشر)

بدأت، منذ قليل، جلسة في ‎مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ‎الشرق الأوسط وقطاع غزة.

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط وقطاع غزة

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت أمس إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية.

ووفقا للوكالة يستمع الأعضاء الى إحاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، بما يتماشى مع القرار 2720 لمجلس الأمن.