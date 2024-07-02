الأربعاء 03 يوليو 2024
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خارج الحدود

بدء جلسة ‎مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وغزة (بث مباشر)

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

بدأت، منذ قليل، جلسة في ‎مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ‎الشرق الأوسط وقطاع غزة.

 

جلسة في مجلس الأمن الدولي بشأن الشرق الأوسط وقطاع غزة

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت أمس إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية.

 

 

 

ووفقا للوكالة يستمع الأعضاء الى إحاطة تقدمها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، بما يتماشى مع القرار 2720 لمجلس الأمن.

 

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مجلس الأمن الدولي مجلس الامن قطاع غزة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية

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