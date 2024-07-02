من أجل التيسير على الركاب، السكك الحديدية تبرز طرق حجز تذاكر القطارات المختلفة (فيديو)

استعرضت الهيئة القومية لسكك حديد مصر طرق حجز تذاكر القطارات المختلفة، وذلك من أجل التيسير على المواطنين في الحصول على تذاكر القطارات، حيث وفرت الهيئة العديد من الطرق لحجز التذاكر في إطار الخطة الشاملة لتطوير المرفق.

حجز تذاكر القطارات إلكترونيا

يستطع الركاب تسجيل بياناتهم الأساسية مثل الاسم والرقم القومي وعنوان البريد الإلكتروني على موقع الهيئة، بما يتيح حجز تذاكر القطارات قبل موعد قيام القطار بخمسة عشر يومًا، بالإضافة إلى إمكانية قيام الراكب منفردًا بحجز حتى 4 تذاكر في اليوم الواحد، وتستخدم التذكرة في العبور من البوابات الإلكترونية، وكذلك يمكن إظهارها عند الحاجة.

يمكن للمسافرين إدارة حجوزاتهم الإلكترونية وتعديلها أو رد التذكرة في حالة الإلغاء، ويتم رد النقود المستحقة للركاب إلكترونيًا على الكارت المستخدم في الحجز خلال 14 يوم عمل بعد خصم الرسوم المقررة، وقريبًا سيتم إتاحة الحجز عن طريق وكلاء البيع في المحال التجارية إلى جانب الموقع الإلكتروني وتطبيق المحمول أيضًا ويمكن للركاب الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي من هنا .

السكك الحديدية تناشد المواطنين بضرورة الحفاظ على التذكرة لتجنب دفع الغرامة

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الركاب بضرورة الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.