الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أخبار مصر

نموذج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه التنبؤ باحتمالية الإصابة بالسرطان

الذكاء الاصطناعي،
الذكاء الاصطناعي، فيتو
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طور المركز الألماني لأبحاث السرطان والمعهد الأوروبي للمعلومات الحيوية نموذج للذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية خطر الإصابة بالسرطان حيث تم تدريب النموذج على بيانات جمعت من السجلات الصحية الدنماركية.


وقام المركز الألماني بتجربة النموذج الجديد على  مليون شخص بين عامي 1995 حتى 2014 وأظهرت النتائج دقة النموذج في التنبؤ بسرطان الجهاز الهضمي والغدة الدرقية والكلى والرحم.

 نسخة جديدة من نموذج Chat GPT مخصصة للجامعات 

وفي نفس السياق أطلقت شركة أوبن آي آي نسخة جديدة من شات جي بي تي مخصصة للجامعات تحت مسمى ChatGPT Edu لتوفير الذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة للطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات من خلال تحليل المعلومات النصية والمرئية واستخدام الأدوات المتقدمة لتحليل البيانات.

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