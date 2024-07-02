أفضل وأقوى وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف

وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف، يُعاني الكثيرون من مشكلة جفاف الشعر، التي غالبا ما يصاحبها التّقصف والتّساقط، وهي من المشاكل التي يؤكد خبراء العناية بالشعر، أن لها حلول عديدة من الطبيعة.



وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي أن هناك وصفات طبيعية للعناية بالشعر الجاف، وهي عديدة ومتنوعة باستخدام البذور والأعشاب الطبيعية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى المواد الكيميائية الضّارة.



فوائد ماسكات الشعر



فوائد استخدام البذور والأعشاب الطبيعية للشعر الجاف:



وأشارت خبيرة العناية بالشعر، إلى أن استخدام البذور والأعشاب الطبيعية للعناية بالشعر الجاف، لها العديد من الفوائد، التي تستعرضها في السطور التالية:



غنية بالفيتامينات والمعادن: توفر البذور والأعشاب الطبيعية للشعر الفيتامينات والمعادن الأساسية لنموه وتغذيته، مثل فيتامين E، وفيتامين B، والزنك، والمغنيسيوم.

ترطيب الشعر: تحتوي العديد من البذور والأعشاب على خصائص مرطبة تساعد على حبس الرطوبة داخل الشعر ومنعه من الجفاف.

تقوية بصيلات الشعر: تُساعد بعض البذور والأعشاب على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

تحفيز نمو الشعر: تُحفز بعض البذور والأعشاب نمو الشعر الجديد.

علاج قشرة الرأس: تُساعد بعض البذور والأعشاب على علاج قشرة الرأس والحكة.



أهم البذور التي يمكنها العناية بالشعر الجاف:



بذور الحلبة: تُعرف بخصائصها المُغذّية للشعر، حيث تُساعد على ترطيبه وتنعيمه.

طريقة الاستخدام: ننقع ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة في كوب من الماء الدّافئ لمدّة 30 دقيقة، ثمّ نُصفّي الخليط ونُطبّقه على فروة الرأس والشعر، ونُدلّكه بلطف. نترك القناع لمدّة ساعة، ثمّ نغسل الشعر بالشامبو والماء.



بذور الكتان: غنيّة بفيتامين E والأحماض الدهنية، ممّا يُساعد على ترطيب الشعر ومنع تقصّفه.

طريقة الاستخدام: نُحضّر جلّ بذور الكتان من خلال غلي ملعقتين كبيرتين من البذور في كوبين من الماء لمدّة 10 دقائق، ثمّ نُصفّي الخليط ونُتركه يبرد. نُطبّق الجلّ على فروة الرأس والشعر، ونُدلّكه بلطف. نترك القناع لمدّة 30 دقيقة، ثمّ نغسل الشعر بالشامبو والماء.



بذور الشّيا: غنيّة بفيتامينات B وE، ممّا يُساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه.

طريقة الاستخدام: نُخلط ملعقتين كبيرتين من بذور الشّيا مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ونُسخّن الخليط قليلًا حتى يذوب زيت جوز الهند. نُطبّق الخليط على فروة الرأس والشعر، ونُدلّكه بلطف. نترك القناع لمدّة ساعة، ثمّ نغسل الشعر بالشامبو والماء.

وصفة لترطيب الشعر



أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكنها العناية بالشعر الجاف:



الروزماري: تُساعد على تحفيز نموّ الشعر وتحسين الدّورة الدموية في فروة الرأس.



طريقة الاستخدام: نُحضّر منقوع الروزماري من خلال غلي ملعقتين كبيرتين من أوراق الروزماري في كوب من الماء لمدّة 10 دقائق، ثمّ نُصفّي الخليط ونُتركه يبرد. نُطبّق المنقوع على فروة الرأس والشعر، ونُدلّكه بلطف. نترك المنقوع على الشعر دون غسل.



النعناع: يُساعد على ترطيب الشعر ومنع التّقصف.



طريقة الاستخدام: نُحضّر منقوع النعناع من خلال غلي ملعقتين كبيرتين من أوراق النعناع في كوب من الماء لمدّة 10 دقائق، ثمّ نُصفّي الخليط ونُتركه يبرد. نُطبّق المنقوع على فروة الرأس والشعر، ونُدلّكه بلطف. نترك المنقوع على الشعر دون غسل.



اللافندر: تُساعد على تهدئة فروة الرأس وعلاج الحكّة.



طريقة الاستخدام: نُحضّر زيت اللافندر من خلال خلط 10 قطرات من زيت اللافندر مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. نُطبّق الخليط على فروة الرأس، ونُدلّكه بلطف. نترك الزيت على فروة الرأس لمدّة ساعة، ثمّ نغسل الشعر بالشامبو والماء.

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