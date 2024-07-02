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ضبط شاب شرع في قتل صديقه بمساعدة أبناء عمه بالأقصر

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو
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تمكنت مباحث الأقصر من إلقاء القبض على شاب شرع قتل آخر بكتر محدثا إصابات وجروح قطعية بالوجه والبطن، عندما قام المجني عليه بالمطالبة باسترداد أمواله.

تفاصيل إصابة شاب على يد صديقه بالأقصر 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة القرنة من مستشفى أرمنت التخصصي بوصول المدعو «ع.ا.ع» 39 عاما، عامل ومقيم الأقالتة، بدائرة القرنة مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن واشتباه نزيف بالبطن والصدر والحوض وجرح قطعي بالوجه والحالة العامة غير مستقرة، ثم ادعاء ضرب من آخرين، وتم حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

أنا وابن عمي على الصديق 

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث القرنة من ضبط المتهم الرئيسي الأول «م.م.ع»محمد موسي على بهلول سن 30 عاما، عامل ومقيم الأقالتة لدائرة مركز القرنة مصاب بكدمة بالذراع الأيمن،  كما تم ضبط أبناء عمومته، قاموا بمساعدته في الاعتداء بالضرب، الأول يدعى «ع.س.ع» 29 عاملا ومقيم بالأقالتة، والثاني يدعى «و.س.ع»28 عاما، عامل ومقيم بالأقالتة، ومصاب بكدمة بالقدم اليسرى.

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ضبط المتهمين والسلاح الأبيض 


وقام المتهم الأول بإحداث إصابته بسلاح أبيض كان بحوزته، وذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين المتهم الأول «سلفه» قام المصاب بطلب نقوده من المتهم الأول أكثر من مرة وحدثت مشادة كلامية بينهما  قام المتهم الأول بالاستعانة بأبناء عمه لمناصرته والتعدي على المصاب بالضرب وقام الأول بإحداث إصابة المصاب باله حاده «كتر».

وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن " كتر "، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بقيام المصاب بالتعدى عليهم بالضرب وإحداث إصابة المتهم الأول والثالث، جرى تحرير المحضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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