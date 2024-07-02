شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

حصلت “فيتو” على أولى صور ضحايا حادث الثلاثة الذين لقوا مصرعهم في حادث مروع لتصادم موتوسيكلين، بناحية قرية السريب والعضايمة بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر، بينما أصيب 2 آخران.

حادث الموتوسيكلين بالأقصر

عبدالرحمن عياد ومحمد جمال



وخيم الحزن على قرية كومير حيث اتشحت بالسواد حزنا على فراق 2 من زينة شبابها، الأول “عبد الرحمن عياد”، 20 عاما والثاني “محمد جمال”، 23 عاما، وكلامها أبناء عمومة، ومن المقرر دفنهما على إلى مثواهما الأخير بمقابر العائلة.

الشاب محمود عبد الوهاب



فيما اكتست قرية الدقيرة بالسواد حزنًا على وداع زهرة شبابها، الشاب «محمود عبدالوهاب» البالغ من العمر 21 عاما، ومن المقرر دفنه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بإسنا.

مصابيي حادث الموتوسيكلين

ويخضع 2 آخران من قرية الدقيرة إلى العلاج اللازم بمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، الأول يدعى «عبد الكريم حمدي» 21 عاما، والثاني يدعى «محمود مصطفى» 26عامًا، بعد الاشتباه في كسور بالساق اليسرى لكل منهما.



جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.