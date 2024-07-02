الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصدر أمني: لا توجد شبهة جنائية في حادث طفلة بيارة الترعة بالأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
ads

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، في تصريح خاص لـ «بوابة فيتو» أن طفلة الزينية قبلي التي عثر على جثتها في بيارة ترعة بالقرب من مجلس المدينة، لا يوجد بها أي شبهة جنائية.

 

كشف ملابسات جثة طفلة بيارة الترعة بالأقصر 

وذكرت تحرير مباحث مركز شرطة طيبة، أن الطفلة «ر.أ.م» تبلغ من العمر 6 سنوات، قد تغيبت عن المنزل منذ أذان المغرب عندما لاحظ أهليتها بذلك، لكن في ذلك اللحظات كانت تلهو في الشارع وانزلقت قدميها في بيارة ترعة مغطاة، لكن فوهة البيارة كانت مكشوفة مما أدى إلى وفاتها غرقًا في الحال نظرا لوجود كميات كبيرة من الماء بداخلها.

 

سقطت سهوًا والبيارة مكشوفة

وتلقى مركز شرطة طيبة، شمال الأقصر بلاغًا بالعثور على جثة طفلة 6 سنوات داخل بيارة ترعة، عقب رحلة البحث عنها، فيما أثبت تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية أيضًا والوفاة غرقًا على خلفية السقوط سهوًا في بيارة الترعة أثناء اللعب.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، ومن المقرر استصدار التصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الأقصر أمن الأقصر طفلة الزينية طفلة بيارة الترعة مصرع طفله غرقا مباحث مديرية أمن الأقصر وزارة الداخلية مديرية أمن الأقصر مباحث شرطة طيبة

مواد متعلقة

على بعد خطوات من مجلس المدينة، العثور على جثة طفلة داخل بيارة ترعة بالأقصر

مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروع بإسنا جنوب الأقصر

مباحث الأقصر تضبط مسجل خطر بحوزته 2 كيلو حشيش

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية