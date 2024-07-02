مصدر أمني: لا توجد شبهة جنائية في حادث طفلة بيارة الترعة بالأقصر

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الأقصر، في تصريح خاص لـ «بوابة فيتو» أن طفلة الزينية قبلي التي عثر على جثتها في بيارة ترعة بالقرب من مجلس المدينة، لا يوجد بها أي شبهة جنائية.

كشف ملابسات جثة طفلة بيارة الترعة بالأقصر

وذكرت تحرير مباحث مركز شرطة طيبة، أن الطفلة «ر.أ.م» تبلغ من العمر 6 سنوات، قد تغيبت عن المنزل منذ أذان المغرب عندما لاحظ أهليتها بذلك، لكن في ذلك اللحظات كانت تلهو في الشارع وانزلقت قدميها في بيارة ترعة مغطاة، لكن فوهة البيارة كانت مكشوفة مما أدى إلى وفاتها غرقًا في الحال نظرا لوجود كميات كبيرة من الماء بداخلها.

سقطت سهوًا والبيارة مكشوفة

وتلقى مركز شرطة طيبة، شمال الأقصر بلاغًا بالعثور على جثة طفلة 6 سنوات داخل بيارة ترعة، عقب رحلة البحث عنها، فيما أثبت تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية أيضًا والوفاة غرقًا على خلفية السقوط سهوًا في بيارة الترعة أثناء اللعب.

وجرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، ومن المقرر استصدار التصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.