بمشاركة الأهلي، موعد مباراة اعتزال خالد مسعد بالسعودية

وافق مسئولو النادي الأهلي على مواجهة أهلي جدة السعودية في مباراة ودية ضمن مهرجان تكريم خالد مسعد نجم الكرة السعودية بعد اعتزاله.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، تفاصيل مشاركة النادي الأهلي في فعاليات حفل اعتزال خالد مسعد نجم كرة القدم السعودية السابق، حيث تقام المباراة منتصف نوفمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة المنظمة حددت شهر نوفمبر للتحضير بفترة كافية للمهرجان الذي سيبدأ من الـ 04:30 عصرًا حتى الـ 11:00 مساءً.

ويعد خالد مسعد من مواليد عام 1971 لصفوف أهلي جدة السعودي بين 1986 و2000، قبل أن ينضم لصفوف الاتحاد لمدة 3 سنوات.

واعتزل خالد مسعد اللعب في عام 2003، ولعب مع منتخب السعودية في كأس العالم 1994، وكأس آسيا 1996 حيث ساهم في تحقيق بلاده اللقب.

تفاصيل اقتراب عمرو السولية من تجديد عقده مع الأهلي

من ناحية أخرى، يضع مسئولو النادي الأهلي، الرتوش الأخيرة في انتهاء تجديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي، إن عقد السولية سيتم تجديده لمدة موسمين مع وضع بند يتيح للاعب الاحتراف حال تلقيه عرضا.

ومن المقرر أن يحصل السولية على 13 مليون جنيه في الموسم الأول وفي حالة تفعيل الموسم الثاني سوف يحصل على 15 مليون جنيه على أن يتم حسم كافة الأمور خلال ساعات.

يذكر أن النادي الأهلي أعلن تجديد عقد محمد هانى لمدة 3 مواسم ويحصل اللاعب على راتب الفئة الأولى والتي تصل إلى 13 مليون جنيه في الموسم وتم الاتفاق على بقاء نسبة المشاركة فى العقد رغم تخطيه النسبة حسب اللائحة.