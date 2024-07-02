شاختار الأوكراني يختار ملعبه الافتراضي في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مبارياته، في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على ملعب نادي شالكه في مدينة جيلسنكيرشن الألماني.

وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، لعب شاختار مبارياته الأوروبية في الموسم الماضي، بمدينة وارسو البولندية وهامبورج الألمانية.

ملعب شاختار في دوري أبطال أوروبا

وقال سيرهي بالكين، المدير العام لشاختار، في بيان اليوم الثلاثاء: "سعداء لأننا سنتمكن من خوض مبارياتنا، في واحد من أفضل الملاعب في ألمانيا".

وتابع: "تجربة الموسم الماضي الإيجابية، تظهر أن شاختار لديه دعم كبير من جماهيره في ألمانيا، سواء من اللاجئين الأوكرانيين أو السكان المحليين".

وستقام مواجهات دور المجموعات، بشكله الجديد، خلال الفترة من سبتمبر المقابل إلى يناير 2025، وسيلعب شاختار 4 مباريات منها في جيلسنكيرشن.