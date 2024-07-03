الأربعاء 03 يوليو 2024
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سياسة

ضوابط كتابة التقرير الطبي الصحيح في القانون

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو
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تحدد النيابة العامة الشروط القانونية اللازمة لصحة التقرير الطبي، والذي يعتمد عليه باعتباره من الأدلة والأوراق الأساسية الرسمية التي يعتد بها ولاسيما في جرائم الضرب والاعتداء على الآخر.

 

ضوابط كتابة التقرير الطبي الصحيح 

 

۱ – أن يكون محرر التقرير طبيبًا.

 

۲ – أن يثبت بالتقرير وصف الإصابة وتوضيح ما إذا كانت كدمة أو جرح أو كسر أو تهتك في عضو من أعضاء الجسم، وعما إذا كانت تعد جرحا قابل للزوال، أو أنها تخلف عاهة مستديمة للمجني عليه.

 

۳ – سبب الإصابة سواء كان باستخدام أداة من عدمه وفي الحالة الأولى بيان نوع الآداه إذا أمكن.

 

٤ -أن يبين تاريخ حدوث الإصابة والإثبات في التقرير إذا كانت الإصابة حديثة أو من عدة ساعات أو قديمة منذ فترة.

 

۵ -كما يجب أن يثبت الطبيب المدة اللازمة للعلاج.

 

ماذا يعني قانون الإجراءات الجنائية؟

 

يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.

 

عن قانون الإجراءات الجنائية 

 

الإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.

 

حاليًا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.

 

ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى أخرى.

 

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