بعد ضم قطاع التجارة الخارجية إلى وزارة الاستثمار، تعرف على حجم صادرات مصر

التشكيل الحكومي الجديد، شهد التشكيل الحكومي الجديد تغييرات شاملة في الساعات الأخيرة قبل أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حيث انفصل قطاع التجارة الداخلية عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتي كان يترأسها المهندس أحمد سمير في التشكيل الوزاري السابق، ليصبح قطاعًا تابعًا لوزارة الاستثمار يتولاها حسن الخطيب، بعد أن تم استحداثها كوزارة، بعد ما كانت هيئة فقط، وفي المقابل انضمت الصناعة مع وزارة النقل لتصبح وزارة واحدة يتولى حقيبتها كامل الوزير.

وترصد فيتو حجم صادرات مصر خلال أول 5 شهور من العام الحالي

كشفت أحدث البيانات الصادرة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري، استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الخامس على التوالي حيث بلغت خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 16 مليارًا و551 مليون دولار مقابل 15 مليارًا و74 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، وبفارق مليار 477 مليون دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%

كما بلغت صادرات مصر السلعية خلال شهر مايو الماضي 3.5 مليار دولار وهو أعلى معدل تحققه الصادرات المصرية في شهر وكانت هذه أول مرة تبلغ فيها الصادرات المصرية خلال أول 5 أشهر من العام هذه المعدلات الكبيرة من التصدير.

وتستهدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات السلعية المصرية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًّا.

أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية

وجاءت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري شملت التالى:

المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و391 مليون دولار

تركيا بقيمة مليار و310 ملايين دولار

الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و133 مليون دولار

إيطاليا بقيمة 974 مليون دولار

الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.

أهم الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري

وشكلت أهم القطاعات التصديرية هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري التالى:

مواد البناء بقيمة 3 مليارات و869 مليون دولار

الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و644 مليون دولار

المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و491 مليون دولار

الحاصلات الزراعية بقيمة 2 مليار و269 مليون دولار

والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 2 مليار و181 مليون دولار

الملابس الجاهزة بقيمة مليار و77 مليون دولار

المفروشات والغزل والمنسوجات بقيمة 717 مليون دولار

منتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 393 مليون دولار

الصناعات الطبية بقيمة 267 مليون دولار، والأثاث بقيمة 112 مليون دولار

الصناعات اليدوية بقيمة 87 مليون دولار

الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 49 مليون دولار.

وجاءت أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 721 مليون دولار، والأسلاك بقيمة 353 مليون دولار وزيوت النفط المصنعة بقيمة 186 مليون دولار.