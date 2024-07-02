بالتعاون بين جامعة النيل والمنظمات العالمية، تفاصيل إنشاء أول مركز دولي للهيدروجين (إنفوجراف)
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تفاصيل إنشاء أول مركز دولي للهيدروجين الأخضر بالتعاون بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر.
وذلك بعد أن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية لإنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر، بين جامعة النيل ومنظمة الهيدروجين الأخضر GH2 على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك الذي استضافته مصر على مدار يومين.
الهدف من إنشاء مركز دولي للهيدروجين الأخضر بمصر
تتضمن أهداف المركز تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الطاقة المتجددة واقتصاد الهيدروجين الأخضر، وبناء القدرات في هذا المجال الواعد والإسهام في تقديم المساعدة الفنية لمصر والدول الإفريقية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.