الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

بعد وفاة فتاة المنوفية، الصحة تحذر من غلق السيارة وتشغيلها والجلوس فيها لفترة طويلة

مكيف السيارة، فيتو
مكيف السيارة، فيتو
ads

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من غلق السيارات مع تشغيلها والجلوس فيها لفترة طويلة لمنع حدوث أي حالات وفاة.

 

غاز أول أكسيد الكربون

وأشار إلى أنه مع تشغيل محرك السيارة وغلقها بإحكام تخرج منها عواده السيارات منها غاز أول أكسيد الكربون، موضحا أن كمية العوادم التى تتسرب داخل السيارة كبيرة جدًّا أثناء توقفها وغلقها.

 

فقدان الوعي داخل السيارة لعدم وصول الأكسجين إلى الدم واستبداله بأول اكسيد الكربون


أوضح أنه في هذه الحالة يفقد الإنسان داخل السيارة الوعي لعدم وصول الأكسجين إلى الدم واستبدال أول اكسيد الكربون به لذا يجب أن يعود الانسان ليتنفس الأكسجين بشكل طبيعي.

 

ونصح بعدم تشغيل محرك السيارة لفترات طويلة وهي متوقفة في مكان مغلق والجلوس داخلها سواء بغرض التبريد أو التدفئة.

 

كانت لقيت فتاة مصرعها اختناقا إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل إحدى السيارات بمحافظة المنوفية، حيث لجأت لها هربًا من الحر الشديد.


كما لقي شاب بمحافظة القاهرة مصرعه اختناقا  داخل سيارته نتيجة تشغيله للمكيف لأكثر من ساعة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.
 

الصحة تكشف لغز تسبب تكييف السيارة في وفيات بعض الأشخاص

وزارة الصحة: حملات تفتيش مكثفة على مراكز علاج الإدمان الخاصة وغلق المخالف منها


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة اول اكسيد الكربون غاز اول اكسيد الكربون محرك السياره وزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة تكشف لغز تسبب تكييف السيارة في وفيات بعض الأشخاص

الصحة تحذر: 2 من كل 5 سيدات حوامل مصابات بفقر الدم وهذه الأعراض

نصائح وزارة الصحة لتجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

تحذيرات من إعصار "كارثي محتمل" في الكاريبي (فيديو)

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية