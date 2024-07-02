بعد وفاة فتاة المنوفية، الصحة تحذر من غلق السيارة وتشغيلها والجلوس فيها لفترة طويلة

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة من غلق السيارات مع تشغيلها والجلوس فيها لفترة طويلة لمنع حدوث أي حالات وفاة.

غاز أول أكسيد الكربون

وأشار إلى أنه مع تشغيل محرك السيارة وغلقها بإحكام تخرج منها عواده السيارات منها غاز أول أكسيد الكربون، موضحا أن كمية العوادم التى تتسرب داخل السيارة كبيرة جدًّا أثناء توقفها وغلقها.

فقدان الوعي داخل السيارة لعدم وصول الأكسجين إلى الدم واستبداله بأول اكسيد الكربون



أوضح أنه في هذه الحالة يفقد الإنسان داخل السيارة الوعي لعدم وصول الأكسجين إلى الدم واستبدال أول اكسيد الكربون به لذا يجب أن يعود الانسان ليتنفس الأكسجين بشكل طبيعي.

ونصح بعدم تشغيل محرك السيارة لفترات طويلة وهي متوقفة في مكان مغلق والجلوس داخلها سواء بغرض التبريد أو التدفئة.

كانت لقيت فتاة مصرعها اختناقا إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون داخل إحدى السيارات بمحافظة المنوفية، حيث لجأت لها هربًا من الحر الشديد.



كما لقي شاب بمحافظة القاهرة مصرعه اختناقا داخل سيارته نتيجة تشغيله للمكيف لأكثر من ساعة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.

