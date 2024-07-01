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الصحة تكشف لغز تسبب تكييف السيارة في وفيات بعض الأشخاص

وفيات تكييفات السيارة،
وفيات تكييفات السيارة، فيتو
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علق الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، على مشكلة مصرع عدة أشخاص الفترة الأخيرة بسبب ما تردد عن النوم داخل السيارة لفترة طويلة مع تشغيل التكييف.

تقرير الطب الشرعي يحسم مسألة الوفيات داخل السيارات 

وأوضح "عبد الغفار" أنه لا يمكن الجزم بأن النوم داخل السيارة مع تشغيل التكييف له احتمالية في حالات الوفاة المذكورة مؤخرا، إلا بعد تقرير من الطب الشرعي لتوضيح السبب الحقيقي.

خطورة النوم داخل السيارة في ظل تشغيل المحرك

وأكد: إن وفاة الشخص داخل السيارة لا علاقة له بالتكييف أو البرودة ولكن بإغلاق السيارة بإحكام وتشغيل المحرك والجلوس لفترات طويلة.

احتراق البنزين وأول أكسيد الكربون

وتابع: المشكلة تكمن في العوادم التي تخرج من محرك السيارة؛ نتيجة احتراق البنزين الناتج عن تشغيل الموتور والذي ينتج عنه أول أكسيد الكربون وهو يتسبب في الوفاة.

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الصحة تحذر من النوم داخل السيارة لفترات طويلة 

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة، من تشغيل محرك السيارة مع غلق الزجاج بإحكام شديد والتواجد داخل السيارات لفترات طويلة.

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