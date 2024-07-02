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ارتفاع جديد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 02-7-2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 - 7 -2024

حالة الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح (فيديو)


ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 37

القاهرة: المحسوسة: 39

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 37

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 37

6 أكتوبر المحسوسة:  39

بنها: الصغرى 24 والعظمى  36

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 32

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 30

مطروح: المحسوسة: 33

سيوة: الصغرى 22   والعظمى 38

سيوة: المحسوسة: 40

كاترين الصغرى 16 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 34

بورسعيد: المحسوسة: 37

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 38

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  38

الإسماعيلية: المحسوسة:  40

السويس: الصغرى 24 والعظمى 38

السويس: المحسوسة: 40

شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 39

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 38

بنى سويف: المحسوسة: 40

المنيا: الصغرى 24 والعظمى 39

المنيا: المحسوسة: 41

أسيوط الصغرى 25 والعظمى 40

أسيوط: المحسوسة: 42

سوهاج الصغرى  26 والعظمى 40

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 29  والعظمى 42

الأقصر: المحسوسة: 43

أسوان: الصغرى 29 والعظمى 43

أسوان: المحسوسة: 44

 

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