الإثنين 01 يوليو 2024
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أخبار مصر

حالة الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح (فيديو)

حالة الطقس
حالة الطقس
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

ارتفاع في درجات الحرارة 

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: بدءا من اليوم تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت منار غانم: "الليل سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، كما تشهد الأجواء نشاط للرياح ولن تؤثر على الأمواج أو اعمال الملاحة البحرية، كما أن الطقس مناسب للتنزه".

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