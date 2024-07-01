حالة الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط للرياح (فيديو)

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

ارتفاع في درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: بدءا من اليوم تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة وارتفاع في نسب الرطوبة في الجو.

وأضافت منار غانم: "الليل سيشهد انخفاض في درجات الحرارة، كما تشهد الأجواء نشاط للرياح ولن تؤثر على الأمواج أو اعمال الملاحة البحرية، كما أن الطقس مناسب للتنزه".