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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 - 7 -2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة الشبورة المائية اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذرت من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى جنوب البلاد.

 

حالة الطقس غدًا الثلاثاء 2-7-2024 بوادي النطرون

تحذير من الأرصاد، حالة الطقس غدا الثلاثاء 2-7-2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

كما توقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة رطب رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية  وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


حالة الطقس ليلا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود  طقس معتدل ورطب ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:39

درجة الحرارة الصغرى: 25

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:34

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 30

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 42

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

درجة الحرارة الصغرى:29

 

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