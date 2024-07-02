انهيار عقار بميدان المنشية بالإسكندرية والحماية المدنية تبحث عن مفقودين (صور)

انهار عقار قديم بمنطقة ميدان المنشية وسط محافظة الإسكندرية، ولا تزال قوات الحماية المدنية تواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من طابقين بمنطقة ميدان المنشية وسط محافظة الإسكندرية، وتواصل قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض والبحث عن مفقودين أسفل العقار.

على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات وتواجد رجال الحماية المدنية بمعدتهم ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين حفاظًا على حياة المواطنين.