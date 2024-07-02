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محافظات

على بعد خطوات من مجلس المدينة، العثور على جثة طفلة داخل بيارة ترعة بالأقصر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
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عثر أهالي مركز ومدينة الزينية قبلي، أقصى شمال محافظة الأقصر على جثة طفلة 6 سنوات داخل بيارة ترعة مغطاة بجوار مجلس مدينة الزينية.

 

جثة طفلة 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة طيبة عن العثور جثة الطفلة “ر. ا. م” تبلغ من العمر 6 سنوات داخل بيارة ترعة مغطاة بالقرب من منزلها.

 

التحريات 

وأفادت التحريات الأولية أن الطفلة الذي عثر على جثتها كانت قد تغيبت عن المنزل منذ أذان المغرب أمس الإثنين، حيث أخذت أسرتها تبحث عنها وعددًا من أهالي المنطقة، حتى عثروا على جثتها في بيارة ترعة مغطاه على مقربة من منزلها.

جرى نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر، وجار انتداب الطبيب الشرعي للتأكد من وجود شبهة جنائية أو من عدمه، والتصريح بالدفن، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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