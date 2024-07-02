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محافظات

بعد تعطل المعدات، استئناف أعمال البحث عن ضحايا أسفل أنقاض عقار أسيوط المنهار يدويا (فيديو)

أعمال البحث اليدوي
أعمال البحث اليدوي للبحث عن مفقودين اسفل انقاض المنزل، فيتو
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استأنفت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط عملها في البحث والتنقيب عن مفقودين من أسفل انهيار عقار أسيوط المنهار ولكن بشكل يدوي خاصة بعدما توقفت معدات الحفر الثقيل لعملها أكثر من 20 ساعة متواصلة في عمليات انتشال الجثامين.

البحث عن المفقودين يدويا لاستخراج المفقودين 

وبدء أفراد الدفاع المدني في البحث من جديد عن باقي المفقودين من سكان المنزل أسفل أنقاض العقار المنكوب ولكن باستخدام معدات يدوية حتى يتم تشغيل المعدات الثقيلة مرة أخرى وخوفا من اصطدام سكين اللودر بإحدى الجثث نظرًا لقرب موقعها.

 

استخراج 7 جثث من ضحايا عقار أسيوط المنكوب 

وتمكنت القوات من استخراج الجثة السابعة بعد مرور ما يقرب من 20 ساعة عمل كما تم إنقاذ 5 أشخاص أحياء واستخراج 7 من جثث السكان حتى الآن.

 

استخراج الجثة السابعة من ضحايا عقار أسيوط 

وتمكنت قوات الحماية المدنية منذ قليل من استخراج الجثة السابعة قبل قليل باستخدام الأدوات اليدوية بعدما تم رفع جزء من انقاض المنزل وجاري استكمال أعمال التنقيب ورفع الهدد للبحث عن ضحايا أو جثث باقي سكان المنزل.

 

في ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم.

بعد مرور 15 ساعة، تعطل معدات الإنقاذ أثناء البحث عن ضحايا عقار أسيوط المنكوب (فيديو)

استخراج الجثة الرابعة من تحت أنقاض عقار أسيوط (فيديو)


وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردون أمني حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.


وأكد محافظ أسيوط أن جهود البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض مستمرة حتى يتم رفع كافة أنقاض المنزل لافتًا إلى أنه فور الإبلاغ بالحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفين،وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة.

 

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