العناية الإلهية تنقذ فرد حماية مدنية من السقوط أسفل لودر التنقيب عن ضحايا عقار أسيوط (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية منذ قليل أحد أفراد قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط الذي يشارك منذ صباح أمس الإثنين في عمليات التنقيب عن المفقودين أسفل عقار أسيوط المنكوب قبل انزلاقه أسفل لودر الحفر.

ورصدت “فيتو” لحظة انزلاق فرد الدفاع المدنية من أعلى ركام المنزل المنهار ليقوم زميله بسرعة ممسكًا بذراعه وجذبه إليه قبل السقوط تحت لودر التنقيب.

البحث عن مفقودين أسفل أنقاض العقار المنكوب

وتواصل قوات الدفاع المدني والإنقاذ أعمالها لليوم الثاني على التوالي في البحث عن مفقودين وانتشال سكان العقار المنهار التابع لحي شرق،بعدما تم إنقاذ 5 أشخاص واستخراج 7 جثث من السكان حتى الآن.

انتشال الجثة السابعة من ضحايا عقار أسيوط

وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج الجثة السابعة بعدما تم رفع جزء من أنقاض المنزل وجاري استكمال أعمال التنقيب ورفع الهدد للبحث عن ضحايا أو جثث باقي سكان المنزل.



في ذات السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن متابعته المستمرة لجهود الإنقاذ والبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من ٣ طوابق بتفرعات شارع رياض بحى شرق ووجود بعض السكان المفقودين تحت الأنقاض وجار إنقاذهم.



وعلى الفور وجه المحافظ بانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن الاجتماعي وسرعة إنقاذ السكان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما فرضت قوات مرور أسيوط كردون أمني حول المكان وسط تواجد قيادات وضباط مديرية أمن أسيوط.

الدفع ب20 معدة لإتمام عمليات الإنقاذ واستخراج الجثث

وأكد محافظ أسيوط إنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف و5 سيارات حماية مدنية وسيارات إنقاذ بري بالإضافة إلى 5 لوادر وسيارات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية بحي شرق لسرعة رفع الأنقاض وانتشال المفقودين من سكان العقار من أسفل الأنقاض، كما تم الدفع بفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي لصرف التعويضات العاجلة للمصابين وأسر المتوفيين، وتم فرض طوق أمني حول المنزل والمنازل المجاورة وجارٍ تكثيف الجهود للبحث عن مفقودين من السكان.



وقرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وتضم فى عضويتها ممثلي مديرية الإسكان والشئون القانونية لمعاينة المنزل المنهار والعقارات المجاورة وجميع عقارات المنطقة لفحصها ومراجعتها وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح قاطنيها، كما تم معاينة المنازل المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها واتخاذ ما يلزم من اجراءات عاجلة وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالمستشفى لحين تماثلهم للشفاء.