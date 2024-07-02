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قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

بكاء رونالدو ووالدته،
بكاء رونالدو ووالدته، فيتو
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دخلت والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد تضييع ابنها لركلة جزاء، خلال مباراة البرتغال ضد سلوفينيا في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وحصل منتخب البرتغال على ركلة الجزاء بعد سقوط ديوجو جوتا، في منطقة جزاء سلوفينيا، في الدقيقة 105 مع نهاية الشوط الأول الإضافي من المباراة.

وأهدر رونالدو ركلة الجزاء، التي تحصل عليها منتخب بلاده، بعد أن سدد على أقصى يمين المرمى، إلا أن يان أوبلاك حارس سلوفينيا نجح في التصدي للكرة ببراعة.

ودخل رونالدو في نوبة من البكاء بعد إهداره ركلة الجزاء للبرتغال، عقب نهاية الشوط الإضافي الأول.

وعلى الفور التقطت كاميرا المباراة والدة رونالدو الجالسة في المدرجات، وهي تبكي على بكاء نجله.

وتغلبت البرتغال على سلوفينيا 3-صفر بركلات الترجيح، لتتأهل على حسابها إلى دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

ولم ينجح أي من الفريقين في هز شباك منافسه طوال الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة، وتعرض رونالدو لصدمة قوية في الوقت الإضافي عندما أضاع فرصة التسجيل من ضربة جزاء، واستمر التعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وسجل للبرتغال كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز وبرناردو سيلفا، بينما تصدى الحارس ديوغو كوستا للركلات الثلاث التي سددها يوسيب إليتشيتش ويوري بالكوفيتش وبنيامين فيربيتش.

 

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والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ركلة جزاء مباراة البرتغال ضد سلوفينيا كأس الأمم الأوروبية يورو 2024

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