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رياضة

يورو 2024، منتخب البرتغال يفوز على سلوفينيا 0/3 بركلات الترجيح ويصعد لربع النهائي

البرتغال ، فيتو
البرتغال ، فيتو
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يورو 2024، فاز منتخب البرتغال على نظيره سلوفينيا بنتيجة 0/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، بقيادة تحكيمية للإيطالي دانيلي أورساتو.

 

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

خط الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

 

تشكيل سلوفينيا ضد البرتغال

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات 

منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.

بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.

 

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