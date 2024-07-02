حجازي: الناس تحمل محمد صلاح فوق طاقته ولم أتدخل في أزمة عمرو وردة

تحدث أحمد حجازي، خلال برنامج الكورة مع فايق" المنتخب تحدث معي للتواجد مع الفريق في أمم إفريقيا لكن اتحاد جدة كان رافض لان في ذلك الوقت كنت ما زال عائدًا من الإصابة، الجميع يعلم أن المنتخب لدي خط أحمر لأنني أحب التواجد دائمًا وتمثيل منتخب مصر والجميع يعلم ذلك.

وأضاف: أسعد لحظة لأي لاعب هي لحظة عزف النشيد الوطني واتحاد جدة يعلم مدى حبي لمنتخب مصر.

وأكمل: “إصاباتي مع منتخب مصر أثرت في أداء اتحاد جدة ونتائجه والجميع حزن بسبب تلك الإصابة”.

وزاد: “بمواجهة مصر ضد الكونغو أتممت المباراة رقم 100 في تاريخي مع منتخب مصر واشارك منذ عام 2011 وشاركت في كل المباريات بشكل اساسي بستثناء مباراتين او ثلاثة وفخور لمشاركتي معه وتعد مصدر سعادة لي”.

وقال: “ تعلمت من أمم إفريقيا 2019 الكثير على المستوى الشخصي وعلى مستوي التعامل مع الجمهور وكان يجيب أن نتعامل مع الجمهور بشكل أفضل مما حدث”.

واستطرد “ حزنت جدًّا من عمر وردة بسبب الموقف الذي حدث في وقت أمم إفريقيا 2019، أنا وصلاح لم نتدخل في هذه الأزمة لكننا كنا نعلم ما يحدث، لكن تعاملنا بشكل عاطفي في الأزمة كنا نعتقد أننا بذلك نحافظ على المجموعة”.

واختتم “أرى أن الناس تعيب على صلاح الكثير من الأشياء وتحمله أزيد من اللازم في سواء في الأفضل أو الأسوأ”.