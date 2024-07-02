الثلاثاء 02 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أحمد حجازي: انضممت للدراويش في عمر الـ 6 سنوات والانتقال إلى فيورنتينا كان مفاجأة

أحمد حجازي، فيتو
أحمد حجازي، فيتو
ads

تحدث أحمد حجازي، نجم منتخب مصر واتحاد جدة السعودي خلال برنامج الكورة مع فايق “أن الجميع في الإسماعيلية يعشق كرة القدم، وانضممتُ إلى الدراويش في عمر الـ 6  سنوات وتم تصعيدي للفريق الأول وكان عمري حينها 17 عامًا”. 

وأضاف حجازي: “عندما تم تصعيدي للفريق الأول في الإسماعيلي كان يوجد نجوم كبار أمثال محمد حمص ومحمد  فضل وعبد الله السعيد وكنا نشكل فريقًا قويًّا للغاية”.  

وأكمل: “الإسماعيلي لديه ميزة وهي تصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وهذا سبب لعبي مع المنتخبات في سن صغير”.

وزاد: “الانتقال إلى فيرونتينا كانت نقلة كبيرة ومفاجأة بالنسبة لي وظل المسؤولون يتابعونني لفترة كبيرة خاصة في الأولمبياد ومع المنتخب والإسماعيلي تفهم الوضع ووافق علي احترافي.

وأكمل: “الإصابة بالصليبي لحقت بي بعد أول مباراة مع فيرونتينا خلال المران وأثناء التجهيز لمباراة روما، والإصابة أعتبرها كانت نقله كبير وحافز لي”. 

 واختتم: “نصحوني في  فيرونتينا باستغلال فترة الإصابة في تحسين معدلات اللياقة والعمل على تطوير فنياتي، وأصعب شيء في الإصابة وهو الصبر والإصابات تعتبر جزءًا من لاعب كرة القدم”. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمد حجازي برنامج الكورة مع فايق اتحاد جدة السعودي اتحاد جدة منتخب مصر

مواد متعلقة

شوبير وإمام عاشور يهنئان الشناوى بعد تصديه لركلة جزاء أمام الطلائع (فيديو)

شاهد فرحة عارمة لـ إمام عاشور بعد إحراز عبد المنعم هدف الأهلي بمرمى طلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري

شاهد لحظة تلقي مراقب مباراة الأهلي وطلائع الجيش "إتصال تليفوني" يخبره باختيار رجل المباراة

الرجاء المغربي بطلا لكأس العرش للمرة التاسعة في تاريخه

بعد هدفه أمام طلائع الجيش، طاهر محمد يصل إلى الهدف رقم 16 مع الأهلي

شاهد ماذا فعلت جماهير الأهلي مع إمام عاشور عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش

50 مليون يورو تقرب نجم اتليتكو مدريد من الدوري السعودي

الأكثر قراءة

تطور مفاجئ في أسعار الذهب قبل ساعات من كلمة رئيس البنك المركزي الأمريكي

بث مباشر، مشاهدة مباراة أمريكا وأوروجواي لحسم التأهل لربع نهائي كوبا أمريكا 2024

رئيس النواب الأمريكي يهاجم بايدن بعد بيانه عن حصانة ترامب: جدير بالازدراء

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات الحسم بيورو 2024

مع اقتراب إعلانها، التفاصيل الكاملة لإجراءات ومواعيد تشكيل الحكومة الجديدة

شباب زي الفل وبينهم 2 ولاد عم، أول صور لضحايا حادث إسنا جنوب الأقصر المروع

منوعات

المزيد

رسميا في هذه الدولة، رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

تسير في الاتجاه المعاكس، دولة تجبر موظفيها العمل 6 أيام أسبوعيا

قلب الأم، بكاء رونالدو ووالدته بعد إهدار ركلة الجزاء (فيديو)

لحظات مرعبة لركاب طائرة بوينج بعد تعرضها لحادث جوي (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العدس اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 2-7-2024 بالأسواق

تعرف على شروط توصيل مياه وكهرباء لعقار جديد

سعر اليورو في البنك المركزي بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

إيرادات قناة السويس خلال 10 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية