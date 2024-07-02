أحمد حجازي: انضممت للدراويش في عمر الـ 6 سنوات والانتقال إلى فيورنتينا كان مفاجأة

تحدث أحمد حجازي، نجم منتخب مصر واتحاد جدة السعودي خلال برنامج الكورة مع فايق “أن الجميع في الإسماعيلية يعشق كرة القدم، وانضممتُ إلى الدراويش في عمر الـ 6 سنوات وتم تصعيدي للفريق الأول وكان عمري حينها 17 عامًا”.

وأضاف حجازي: “عندما تم تصعيدي للفريق الأول في الإسماعيلي كان يوجد نجوم كبار أمثال محمد حمص ومحمد فضل وعبد الله السعيد وكنا نشكل فريقًا قويًّا للغاية”.

وأكمل: “الإسماعيلي لديه ميزة وهي تصعيد الناشئين للتدريب مع الفريق الأول وهذا سبب لعبي مع المنتخبات في سن صغير”.

وزاد: “الانتقال إلى فيرونتينا كانت نقلة كبيرة ومفاجأة بالنسبة لي وظل المسؤولون يتابعونني لفترة كبيرة خاصة في الأولمبياد ومع المنتخب والإسماعيلي تفهم الوضع ووافق علي احترافي.

وأكمل: “الإصابة بالصليبي لحقت بي بعد أول مباراة مع فيرونتينا خلال المران وأثناء التجهيز لمباراة روما، والإصابة أعتبرها كانت نقله كبير وحافز لي”.

واختتم: “نصحوني في فيرونتينا باستغلال فترة الإصابة في تحسين معدلات اللياقة والعمل على تطوير فنياتي، وأصعب شيء في الإصابة وهو الصبر والإصابات تعتبر جزءًا من لاعب كرة القدم”.