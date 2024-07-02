خطوة جديدة من البترول لحل أزمة نقص الوقود بمحطات توليد الكهرباء

قال المهندس حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أول شحنة من الغاز المُسال المستورد وصلت مصر أمس الإثنين وستساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل تدريجي.

خطة عاجلة لاستيراد شحنات الغاز المسال

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن”: منذ إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الإجراءات الخاصة بالانتهاء من تخفيف الأحمال في الأسبوع الثالث من يوليو حدثت اجتماعات مستمرة في وزارة البترول لوضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات أخرى من المازوت.

استيراد الغاز المسال، فيتو

مخصصات توفير الوقود لحل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء

ولفت إلي أن الدولة خصصت 2 مليار دولار لاستيراد شحنات من الغاز المسال، بالإضافة لـ180 مليون دولار لاستيراد شحنات أخرى من المازوت، لتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء، والانتهاء من هذه الأزمة الناتجة من ارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة.

هل توقفت مصر عن إنتاج الغاز الطبيعي بعد أزمة الكهرباء؟

ولفت إلى أن مصر ما زالت تنتج غاز طبيعي، وتم طرح المزيد من المناقصات لتنمية الحقول، والبحث عن حقول جديدة، ولكن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت، بالإضافة إلى أن الحقول الموجودة تشهد تناقصًا بشكل طبيعي مع الاستهلاك.