الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أخبار مصر

البترول: وصول سفينة تحمل شحنة من الغاز المسال لحل أزمة الكهرباء

المهندس طارق الملا،فيتو
المهندس طارق الملا،فيتو
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أكد حمدي عبد العزيز المتحدث باسم وزارة البترول أن سفينة تحمل شحنة من الغاز المسال وصلت إلى مصر، ويتم تفريغها من أجل ضخ الغاز في الشبكة القومية ولمحطات الكهرباء.

وأشار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" إلى أن وزارة الكهرباء أعلنت اليوم أن تخفيف الأحمال انخفض إلى ساعتين فقط ويتم وقف تخفيف الأحمال مع الأسبوع الثالث من يوليو.

الوزارة في اجتماعات مستمرة  لإيجاد حلول جذرية لأزمة الغاز 


وأضاف حمدي عبد العزيز: اجتماعات مستمرة في الوزارة؛ من أجل وضع خطة عاجلة لاستيراد شحنات من الغاز المسال وكميات من المازوت من أجل توليد الكهرباء.

وتابع حمدي عبد العزيز: هناك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وبالتالي كان لا بد من تخفيف الأحمال؛ للحفاظ على الشبكة، والحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لإنهاء أزمة الكهرباء.


وأكمل حمدي عبد العزيز: "إنتاج الغاز في مصر مستمر، ويتم طرح مزايدات، ويتم تنمية عدة حقول، ومن الطبيعي أن يكون هناك تناقصا طبيعيا في الحقول القائمة".

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر

فيما أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية وصول أول شحنة من الغاز المسال صباح اليوم الإثنين إلى منطقة العين السخنة، لبدء عملية التغييز وضخها في الشبكة القومية للغاز من أجل حل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأضافت أن ناقلة الغاز المسال تحمل كميات تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، سيتم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.
ووفقا للشبكة خرجت الناقلة التي ترفع علم مالطا من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.
وخلال مايو الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة “هوج جاليون” للغاز الطبيعي المسال؛ وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.

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