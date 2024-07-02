مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين في حادث مروع بإسنا جنوب الأقصر

وقع حادث مروع لتصادم موتوسيكلين بناحية السريب والعضايمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، راح ضحيته شابان فيما أصيب اثنان آخران.

حادث موتوسيكل

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث اصطدام موتوسيكلين ببعضهما بمركز إسنا، وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمرور لمحل الحادث.

وعزز مرفق الإسعاف بـ 4 سيارات سيارات الإسعاف، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، وفيما يتلقى الاثنين المصابين العلاج اللازم بذات المستشفى.

أسماء ضحايا ومصابي حادث الموتوسيكل

وأصيب الشاب «ع.ح.ص» 21، عامًا مقيم بالدقيرة، اشتباه كسور بالرجل اليسرى، كما أصيب الشاب «م.م.م» 26 عامًا اشتباه كسور بالساق اليسرى، فيما توفي الشاب «م.ع.ع» 21 عاما مقيم الدقيرة، وتوفي الشاب «ع.ح.ص» 23 عاما، مقيم الدقيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.