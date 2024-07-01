الثلاثاء 02 يوليو 2024
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أخبار مصر

التطبيق اليوم، مواعيد فتح وغلق المحال والمولات التجارية (إنفوجراف)

غلق المحلات والمولات
غلق المحلات والمولات التجارية، فيتو
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سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية وذلك لترشيد الكهرباء.

وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بشأن دراسة تعديل مواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذًا لقرارات ترشيد الكهرباء.

 مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية

مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

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