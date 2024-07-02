ثروت سويلم: أسهل حاجة "قلة الأدب" وانتظروا رد فعل اتحاد الكرة والرابطة تجاه بيان بيراميدز

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن قرار استكمال لقاء بيراميدز وسموحة (قرار عادل) من جانب لجنة المسابقات ولا يوجد أدنى مجاملة لأي طرف، خصوصًا بعدما تم إلغاؤها بسبب ظروف معينة، وسموحة لم يعترض ولكن تفاجأت ببيان نادي بيراميدز.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "فارق الثقافة واضح بين ناديي الزمالك وبيراميدز في البيانات الصادرة، وبيراميدز يمتلك مجموعة لاعبين محترفين، لكنهم يريدون إيصال رسالة للمالك في الإمارات.

وأضاف: "أسهل حاجة قلة الأدب وعدم الاحترام والصعب جدًّا احترام الآخرين وأن يكون لك كيان.. وغير مقبول بيان بيراميدز، وأعتقد أن اتحاد الكرة والرابطة سيكون لهما قرار ورد فعل على ذلك".

وتابع: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة ومن أكثر الأشخاص المخلصين لمنظومة الكرة، واعتراض كل الأندية يؤكد بأنه لا يجامل أي فريق، وأؤكد للجميع أنه لم يجامل أي طرف والأيام ستثبت ذلك، وأعتقد أنه بعد نهاية الدوري سوف يخرج للحديث أمام الرأي العام وإيضاح كل الأمور".

وزاد: "الناس تعتقد أن عامر حسين يقوم ببعض الأمور وفق لرؤية شخصية ولا يدركون الأمور التسويقية والبث التليفزيوني، وهو من الأشخاص العادلين، وهو يدير المسابقة حتى الآن ومستمر في عمله".

أصدر نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا بشأن قرار رابطة الأندية بإعادة مباراة بيراميدز وسموحة اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان موجها ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية بشأن إعادة المباراة وتوقيت إخطارهم موعد المباراة.

بيان بيراميدز

وجاء البيان كالتالي:

"يبدي نادي بيراميدز اندهاشه من القرار الغريب والمخالف لجميع اللوائح من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة، باستكمال ما تبقى من مباراة الفريق أمام سموحة، بنفس الظروف القائمة خلال المباراة التي تم إلغاؤها بقرار من الرابطة سلفا، وما زاد التعجب من القرار، أنه تم إرساله والإعلان عنه رسميا قبل موعد اللقاء بـ24 ساعة فقط!

وفوجئنا قبل ساعات قليلة عند منتصف الليل، وفي يوم عطلة ٣٠ يونيو في البلاد، بقرار لجنة المسابقات، وتطالبنا فيه رابطة الأندية بأن نسافر إلى مدينة أخرى لمواجهة منافس مختلف تماما، وتحضيرات مختلفة، قبل 24 ساعة فقط من الموعد المحدد للمباراة، ويبدو أن اتخاذ مثل هذا القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لأبسط أساسيات الرياضة وصحة اللاعبين وإعدادهم نفسيا وبدنيا والحفاظ على سلامتهم.

بعدما قرروا من تلقاء نفسهم في وقت متأخر سفر الفريق إلى مدينة أخرى تبعد ٢٠٠ كم عن القاهرة، لخوض لقاء أمام فريق آخر في ظروف مختلفة، دون مراعاة للأعمال التنظيمية واللوجيستية من وسائل نقل وحجز فنادق وملاعب تدريب ووسائل استشفاء وتجهيزات غذائية وطبية وأمنية يتم تجهيزها مسبقا، وهو ما يؤثر بالسلب على كافة الاستعدادات الطبيعية لأي مباراة.

بل إن القرار يشير إلى عدم إدراك أو فهم لحجم التأثير السلبي على القيمة التجارية للدوري المصري وضرب ثقة المستثمرين والرعاة في صناعة كرة القدم المصرية سواء بالدخول إليها أو المضي قدما في الاستثمار بها.

ضربت رابطة الأندية بقرارها بشأن استكمال ما تبقى من المباراة، باللائحة عرض الحائط وكذلك تقارير الحكم والمراقب، وتقرير لجنة تقصي الحقائق عن أحداث ستاد الإسكندرية، والذي أكد على وجود مشكلة في الكهرباء بالاستاد وإهمال واضح في التعامل من صاحب الأرض والتنظيم مع هذه المشكلة، وهو ما يوجب معها إصدار قرار باعتبار بيراميدز فائزًا بهدفين دون مقابل طبقًا للوائح الواضحة وضوح الشمس في هذه المسألة، بأن مشكلة انقطاع التيار الكهربائي لا تعتبر ظرفا قهريا، حيث إن الرابطة تقوم بتطبيق سياسات على بعض الأندية ولا تطبقها على الجميع.