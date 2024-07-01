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رياضة

شاهد فرحة عارمة لـ إمام عاشور بعد إحراز عبد المنعم هدف الأهلي بمرمى طلائع الجيش

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو
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رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ستاد الكلية الحربية، فرحة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي  بتسجيل زميله في الفريق محمد عبد المنعم  هدف في مرمى طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش 

سجل ثلاثية الأهلي طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 وعمرو السولية في الدقيقة 33 ومحمد عبد المنعم في الدقيقة 37 ووسام أبو علي في الدقيقة 94.

وشهدت الدقيقة 47 في بداية الشوط الثاني بطاقة صفراء من نصيب أكرم توفيق لاعب الأهلي بعد تدخل قوي على إسلام محارب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 48 كرة عرضية من أحمد متعب لاعب الجيش من جهة اليسار قابلها عمر السعيد بتسديدة على الطاير من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 57 يطلق طاهر محمد طاهر تسديدة رائعة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى طلائع الجيش 

في الدقيقة 65 يجري الأهلي تبديلات بدخول افشة وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأحمد عبد القادر، وخروج حسين الشحات ومروان عطية ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق.

وفي الدقيقة 67 تسديدة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء جهة اليسار مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 تسديدة من طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الجيش، ويدخل إليو ديانج بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 74. 

وفي الدقيقة 84 ركلة جزاء للأهلي بعد إعاقة من حارس الجيش محمد شعبان لمحاولة مرور وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء، تقدم لها طاهر محمد طاهر وسجلها في المدرجات ليهدر فرصة الهدف الرابع للأحمر. 

وفي الدقيقة 89 احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ياسر ابراهيم نتيجة لمسة يد، وأنقذها محمد الشناوي ببراعة. 

وفي الدقيقة (90+4) ينجح الفلسطيني وسام أبو علي في تسجيل رابع أهداف النادي الأهلي. 

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بعد مباراة اليوم

بهذه النتيجة يحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، حيث خاض 21 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 47 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 29.

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري

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