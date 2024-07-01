يورو 2024، البرتغال وسلوفينيا يتجهان لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي

يورو 2024، انتهى الوقت الأصلي لمباراة منتخب البرتغال أمام سلوفينيا، بنتيجة التعادل السلبي، ليتجه المنتخبان إلى شوطين إضافيين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فرانكفورت أرينا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا، بقيادة تحكيمية للإيطالي دانيلي أورساتو.

تشكيل البرتغال أمام سلوفينيا في يورو 2024

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: نونو مينديز، بيبي، روبن دياز، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جواو بالينها، برونو فرنانديز، فيتينها.

خط الهجوم: رافائيل لياو، كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا.

تشكيل سلوفينيا ضد البرتغال

يان أوبلاك - كارنيكنيك - دركوزيتش - جاكا بيول - بالكوفيتش - ستويانوفيتش - سيرين - إلسينك - ملاكار - بنيامين سيسكو - سبورار.

مشوار البرتغال وسلوفينيا في دور المجموعات

وتأهل منتخب البرتغال في صدارة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من انتصارين على التشيك وتركيا قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام المنتخب الجورجي.

بينما وصل المنتخب السلوفيني إلى هذا الدور بعد تأهله كأحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث، عن المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف منتخبي إنجلترا والدنمارك.