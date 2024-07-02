في 7 خطوات، الداخلية تتيح خدمة الرد الآلي على استفسارات المواطنين

ترصد فيتو لقرائها خدمة إلكترونية جديدة أتاحتها وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضمن الإحداثيات وخطة التطوير التي أدخلتها الوزارة على كافة قطاعاتها خاصة القطاعات الخدمية لخدمة المواطنين، والتي من ضمنها خدمات الرد الآلي على استفسارات المواطنين وأبرز هذه الاستفسارات..

أولا_ خطوات الرد الآلي الشرطي على المواطنين

_ الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (الرابط )



_ اضغط فوق أيقونة "الاستفسار عن خدماتنا الإلكترونية والإجابة على أسئلتك".

_ اكتب الاستفسار المراد الاستعلام عنه، والرد عليه بطريقة آلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري.

- ثم يتم عرض قائمة بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية الرسمي، ويجب عليك اختيار الخدمة التي تريد معلومات عنها.

_يجب وضع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الموبايل، ثم الضغط على أيقونة «بدء المحادثة».

- سوف تبدأ على الفور المحادثة مع المساعد الافتراضي والتي لا يتدخل فيها نهائيًا العنصر البشري.

- الخدمة أتاحتها وزارة الداخلية باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والاختيار متروك للمواطنين..

ثانيا_ أبرز استفسارات الرد الالي علي اسئلة المواطنين..

_ الاستفسارات الخاصة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة.

_ الاستفسارات الخاصة بالالتحاق بمعهد معاونى الأمن.

_ الاستفسارات الخاصة الشقق والمحلات والمزارع المؤجرة.

_ بلاغات مباحث جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.

_الاستفسارات الخاصة بزيارات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

_الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالجهات الشرطية مقدمة الخدمات الجماهيرية الواردة عبر بوابة الوزارة الرسمية.