الجمعة 24 نوفمبر 2023
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محافظات

الدقهلية تتصدر محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

تصدرت صحة الدقهلية محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية.

ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بتنفيذ الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا لإعلان مصر خالية من البلهارسيا عام 2025.

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة عن أن الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.

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كما تقدمت الإدارة المركزية للامراض المتوطنه بالوزارة بالشكر والتقدير للإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالإدارات الصحية حيث أشادت الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة ود عفاف إبراهيم مدير الإدارة العامة للبلهارسيا والطفيليات المعوية بالوزارة بجهود الفنيين والمراجعين وفريق الإشراف بالإدارات.

وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبة 101 ٪ من المستهدف وذلك في  الفترة من 20 أغسطس وحتى 20 نوفمبر حيث تم المسح تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية وفريق من المراجعين المتميزين بإدارة البلهارسيا وفرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.

من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن شكره للإدارة العامة للأمراض المتوطنة وفرق العمل بإدارة البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالإدارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.

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الادارة العامة للأمراض المتوطنة الادارة المركزية الادارات الصحية الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتور شريف مكين أيمن مختار محافظ الدقهلية صحة الدقهلية

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