فحص ١٥٠ ألف طالب مدرسي من مرض البلهارسيا

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، قيامها بفحص ١٥٠٨٩١ طالب لمرض البلهارسيا من طلاب المدارس بالمحافظة.



تأتي تلك الخطوة في ظل حرص الدولة علي صحة طلاب المدارس ومن أجل تطبيق استراتيجية وزارة الصحة في القضاء علي مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية..



وبتوجيهات الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت اشراف الدكتورة لبني سليم مدير الإدارة العامة للامراض المتوطنة؛ تم فحص ١٥٠٨٩١ طالب وطالبة من طلاب مدارس المحافظة حتي الآن، للكشف عن مرض البلهارسيا والطفيليات المعوية، كما تم تجريع الحالات الإيجابية.

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حيث استهدفت عملية الفحص طلاب الصف الأول الابتدائي، والأول الاعدادي، والثانوي.

وجدير بالذكر أن العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، وذلك من خلال فريقا طبيا بالمدارس مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المديرية إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس "سي"، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد، بجميع مناطق تقديم الخدمة على مستوى محافظة القليوبية.

حيث تم اكتشاف عددا من الحالات الايجابية واعطائهم الجرعة الأولى من العلاج وجارى إستكمال بروتوكول العلاج للطلبة المصابين.

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