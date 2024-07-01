الإثنين 01 يوليو 2024
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أخبار مصر

خبر سار من الكهرباء للمواطنين بشأن خطة تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال
تخفيف الأحمال
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أصدر مركز التحكم القومي للكهرباء اليوم الإثنين تعليمات جديدة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لتطبيق مواعيد جديدة لخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

تعليمات مركز التحكم القومي للكهرباء بخصوص خطة تخفيف الأحمال

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مركز التحكم القومي للكهرباء أصدر اليوم الإثنين تعليمات جديدة بالعودة لنظام الساعتين في تطبيق خطة تخفيف الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء بدلا من الـ3 ساعات بعد انتهاء مدة الأسبوع التي أعلن عنها مجلس الوزراء الإثنين الماضي بسبب نقص واردات الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء من الخارج.

وأضافت المصادر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ملتزمة بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء حيث سيتم العمل على انتهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من الأسبوع الثالث من يوليو الجاري مع وصول كميات الوقود والغاز الطبيعي التي تم التعاقد عليها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

أسباب تعديل خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء

وأشارت الوزارة أن مركز التحكم القومي للكهرباء يصدر بشكل يومي تعليمات خطة تخفيف الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء  في تمام العاشرة صباحا  تتضمن الخطة المطلقة لفصل الكهرباء لجميع شركات التوزيع  بسبب وصول الأحمال الكهربائية لأرقام مرتفعة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
 

 

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