مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 18، ظهور خلافات جديدة بين شيري عادل وزوجها

شهدت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 18 عددًا من الأحداث المشوقة، حيث يواصل أمجد مقابلاته الخفية مع سارة ويتقرب منها ويتغزل فيها بينما يهمل نهلة التي قررت تغيير مظهرها من أجل زوجها ولكنه لم يلحظ أي تغيير فتشعر هي بالتعاسة.

أما دينا فتدخل علاقتها مع زوجها مالك في حالة من التوتر من جديد بسبب معرفتها أنه كان مع أصدقائه دون أن يخبرها بمكانه، وتواصل أميرة في محاولاتها في إقناع زين بأن يذهب لمقابلة عمل في البنك، ويقنعها هو بأنه سيستجيب، وتتحسن علاقة كارمن برئيس قسمها الجديد، بينما تتقرب ندى من عز ويبدأ مالك وسيف في ملاحظة تغيرات واضحة عليه.

مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 17

دارت أحداث مسلسل الوصفة السحرية الحلقة 17 حول حدوث خلاف بين حسام وهانيا بسبب نقل دينا لحديث دار بين الثنائي في موعدهما الغرامي حول نقل إقامة هانيا في مصر وقيام دينا بنقل هذا الخبر لنهلة ومنها إلى أمجد وشعرت هانيا بالغضب من هذا الحديث السري الذي أصبح على ألسنة الجميع، وبعد تفكير عميق اعتذرت دينا لوالدها كما اعتذر حسام لهانيا من قبل.

كما أن دينا وبخت ندى لبدء علاقة مع عز بينما كانت من قبله مع صديقه أمجد واختفت ندى وابتعدت عن عز بسبب حديث دينا، وأقنع مالك زوجته بضرورة إصلاح ما أفسدته.

وخلال الحلقة تقرر هالة جمع فتيات “الكومباوند” وتخبرهم بضرورة عدم إخبار أحد بظهورها ولكن أزواج الأربعة ظهروا ومن بعدهم الأستاذ كامل الذي تعرف على هالة وكشف أمر ظهورها، أما كارمن فلا تزال علاقتها متوترة بحسين، بينما تعاني بسبب رئيس قسمها الجديد الذي يبدو أنه يضع تركيزه عليها، بينما تعاني أميرة من سلبية زين وإصراره على القرض رغم عدم اتخاذ أي خطوة جدية تجاه العمل، وتعاني بثينة من تحكمات هالة وضغطها عليها ماديًا ومعنويًا وتضطر بثينة الرضوخ لطلبات هالة حتى لا تكشف كذبها أمام الجميع.

ظهور مفاجئ لرانيا منصور في مسلسل الوصفة السحرية

ظهرت الفنانة رانيا منصور للمرة الأولى خلال أحداث مسلسل الوصفة السحرية خلال أحداث الحلقة ١٦ من المسلسل، وكان ظهورها مفاجئًا وتم الكشف عن طبيعة شخصيتها، حيث أنها تجسد شخصية الكاتبة هالة الشناوي مؤلفة كتاب الوصفة السحرية لزواج ناجح والتي اختفت فجأة دون أي مقدمات بعدما كان من المقرر أن تقيم ندوة في محل بثينة.