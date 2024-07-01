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اقتصاد

وصول أول شحنة غاز مسال إلى مصر لحل أزمة انقطاع الكهرباء

ناقلة غاز، فيتو
ناقلة غاز، فيتو
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كشفت شبكة CNN عربية، عن وصول أول شحنة من الغاز المسال  صباح اليوم الإثنين، إلى منطقة العين السخنة، لحل أزمة الكهرباء في مصر.

وصول أول شحنة من الغاز المسال

وأوضحت الشبكة، أنه من المقرر أن تبدأ عمليات نقل الغاز المسال إلى الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال لبدء عملية ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية.

 

وأضافت الشبكة نقلا عن مصدر مسؤول، أن ناقلة الغاز المسال "HELLAS ATHINA” تحمل كميات من الغاز تقدر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز.

 

وأشارت إلى أنه سيتم تحويل الشحنة من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية خلال الأسبوع الحالي.

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وترفع الناقلة «HELLAS ATHINA» علم مالطا، وكانت قد خرجت من أحد الموانئ الأمريكية خلال منتصف الشهر الماضي، محملة بكميات من الغاز المسال، متجهة إلى الرصيف البحري بالعين السخنة التابع لشركة سوميد.

 

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