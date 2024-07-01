شاهد احتفال طاهر محمد طاهر بعد التسجيل في مرمى طلائع الجيش

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتفال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق عقب التسجيل في مرمي طلائع الجيش،في المباراة المقامة بين الفريقين اليوم الاثنين على ستاد الكلية الحربية في الدوري الممتاز.

واحتفل طاهر محمد طاهر مع زملائه في الفريق، ثم حرص على الاحتفال مع أفراد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي .

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ونجح عمر السولية ومحمد عبد المنعم في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في مرمى طلائع الجيش في الدقيقتين 33 و37 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الكلية الحربية، المؤجل بينهما من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز

بدأت المباراة بضغط هجومي من جانب لاعبي الأهلي بحثا عن خطف هدف مبكر، ويسدد عمرو السولية تسديدة خطيرة في الدقيقة الخامسة تعلو العارضة بسنتيمترات قليلة.

استحوذ الأهلي على الكرة في الدقائق العشر الأولى، وفي الدقيقة 12 ينجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدف الأهلي الأول بعد كرة عرضية من ضربة حرة غير مباشرة وتفذ حسين الشحات الركلة الحرة بتمريرة أرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها وسام أبو علي بتسديدة قوية ردت من مدافع طلائع الجيش فتابعها طاهر محمد طاهر بتسديدة أخرى ارتطمت بالحارس محمد شعبان وسكنت منتصف المرمى.

وفي الدقيقة 20 تسديده من جودوين شيكا أوكوارا لاعب الجيش من داخل منطقة الجزاء أمسك بها حارس الأهلي محمد الشناوي من منتصف مرماه.

تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعه، ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، عمر السولية .

خط الهجوم: طاهر محمد وحسين الشحات ووسام أبوعلي.

و يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم العديد من عناصره المهمة في مباراة طلائع الجيش حيث يغيب كلا من علي معلول وبيرسي تاو وعمر كمال عبد الواحد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومصطفي مخلوف

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب - عمرو طارق - محمد دياب - محمد سمير.

خط الوسط: إسلام محارب - حميد ماو - علي حمدي.

خط الهجوم: موسى دياوارا - جودوين - يسري وحيد.

ترتيب الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

ويحتل فريق الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 48 نقطة، حيث خاض 20 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين وسجل لاعبوه 44 هدفا وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 26.