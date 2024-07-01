50 مليون يورو تقرب نجم اتليتكو مدريد من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن تفاصيل العرض المالي المقدم من فريق القادسية السعودي للتعاقد مع، مهاجم أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى فريق القادسية الصاعد حديثا لمنافسات الدوري السعودي في تكوين فريق قوي، عن طرق التعاقد مع العديد العديد من نجم الصف الاول في أوروبا وذلك بعد التعاقد مع ناتشو فيرنانديز من ريال مدريد.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، فأن فريق القادسية السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع ألفاروا موراتا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد خلال الفقرة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة بأن القادسية تقدم بعرض مالي يصل إلي 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع موراتاز

وأكدت الشبكة إن مسؤولو الفريق المدريدي من الممكن أن توافق علي رحيل اللاعب بسبب القيمة المالية الكبيرة الناتجة عن انتقالهوالتي ستسحمح للنادي المدريدي فرصة للتعاقد مع الأوكراني أرتيم دوفبيك، مهاجم جيرونا.

وسبق وأن أكد موراتا صعوبة البقاء مع أتلتيكو مدريد بسبب ابتعاده عن التشكيلة الأساسية في الكثير من الأحيان خلال الموسم الماضي.