حقيقة تفكير محمد صلاح في الرحيل عن ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، حقيقة تفكير محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في الرحيل عن صفوف الريدز خلال الانتقالات الصيفية.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن محمد صلاح لا يفكر إطلاقا خلال الفترة الحالية في الرحيل عن صفوف ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن ليفربول يعتبر صلاح من 3 لاعبين، تمثل أعمدة الفريق، رفقة فان دايك وألكسندر أرنولد، لكنهم جميعا لا يفكرون حاليا في مغادرة الريدز بالرغم من أنه يتبقى موسم واحد فقط على انتهاء عقدهم.

إنجازات وأرقام محمد صلاح مع ليفربول

أحرز محمد صلاح مع ليفربول 211 هدفًا في 349 مباراة في مختلف البطولات، كما صنع 87 هدفًا آخرين، وفاز بـ8 ألقاب مع الريدز.

كما حقق محمد صلاح جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، بينما فاز 4 مرات بجائزة ستاندرد تشارترد.

بطولات وإنجازات صلاح مع ليفربول

خلال مسيرته الكروية نجح محمد صلاح في أن يحقق العديد من الإنجازات التاريخية ويأتي على رأسها:

أفضل لاعب أفريقي مرتين

لاعب العام من رابطة اللاعبين المحترفين مرتين

لاعب العام من رابطة الكُتّاب الإنجليزي مرتين

لاعب العام بالدوري الممتاز

الحذاء الذهبي بالدوري الممتاز 3 مرات

أفضل صانع ألعاب بالدوري

كأس دوري أبطال أوروبا

كأس السوبر الأوروبي

كأس العالم للأندية

لقب الدوري الإنجليزي الممتاز

كأس كارباو

كأس الاتحاد الإنجليزي