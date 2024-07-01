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رياضة

بعد قرار إعادة المباراة، هل يذهب بيراميدز إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة؟

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو
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كشف مصدر داخل نادي بيراميدز حقيقة رفض الفريق خوض الوقت المتبقي من عمر مباراة الفريق السماوي وسموحة المقرر لها غدا الثلاثاء بناء على قرار رابطة الأندية.

وأكد المصدر خوض الفريق المباراة غدا باستاد برج العرب مؤكدا سفر الفريق إلى الإسكندرية ظهر اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

 

إعادة مباراة بيراميدز وسموحة

الدوري المصري، أعلنت رابطة الأندية قرارها الرسمي في مباراة بيراميدز وسموحة التي تم إلغاؤها بسبب حريق استاد الإسكندرية في الدوري المصري.

 

وقررت رابطة الأندية استكمال المباراة غدا الثلاثاء من حيث توقفت في الدقيقة 49 من عمر اللقاء بنفس القرارات الإدارية.

 

 

 

وأبدى مسئولو نادي بيراميدز غضبهم الشديد من قرار لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بشأن مباراة بيراميدز وسموحة، التي قرر حكم المباراة إلغاءها بسبب اندلاع حريق بغرفة المحولات الكهربائية في إستاد الإسكندرية الذي استضاف اللقاء.

وأكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن فريقه يستحق نقاط المباراة باعتباره فائزا بثنائية نظيفة حسب اللائحة وليس إعادة الجزء المتبقي من المباراة.

بيان بيراميدز 

وأكد الدكتور أحمد الوشاحي المستشار القانوني لنادي بيراميدز إف سي، أن ما وقع من أحداث خلال مباراة النادي مع سموحة باستاد الإسكندرية يقع ضمن مسئوليات الفريق صاحب الأرض والملعب، ومسئوليته القانونية هنا مسئولية مفترضة لا يمكن نفيها بإثبات عدم ارتكاب ثمّة خطأ.

أضاف أنّ ما حدث في المباراة يندرج ضمن الحالات التي توجب اعتبار الفريق صاحب الملعب مهزومًا بنتيجة 2/صفر، وليس ضمن حالات الظروف القهرية التي يترتب عليها إعادة اللقاء، وعليه، وفقا للائحة المسابقات، يجب اعتبار فريق سموحة مهزومًا واعتبار نادي بيراميدز فائزًا بنتيجة 2/صفر، مشددا على أن الحالة واضحة تماما وبسيطة ولا يوجد بها أي تعقيد أو تضارب أو اجتهاد ولا تحتاج لأي تفسيرات أخرى، والحالة هي انقطاع التيار الكهربائي وطبقا لنص اللائحة لا تعد ظرفا قهريا.

شدد على أن السبب وراء إلغاء المباراة هو انخفاض الإضاءة في المباراة وكذلك انقطاع التيار الكهربائي، وليس الظروف القهرية، حيث أنّ أحد أعمدة الإضاءة في الاستاد تعطل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وترتب على ذلك أن أصبحت الرؤية في الملعب غير ممكنة وتظهير "خيالات" بسبب ضعف الإضاءة.

قال المستشار القانوني، إنه بناءً على ما حدث من وقائع ثابتة، طالب نادي بيراميدز رسميا اعتبار نادي سموحة مهزومًا في المباراة واعتبار النادي فائزًا بنتيجة 2/صفر وفقًا للفقرة الثالثة/أ من المادة 42 من لائحة المسابقات، والتي تنص على أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي لمدة "٤٥" دقيقة متصلة أو متقطعة في المباريات التي تلعب تحت الأضواء أو في حالة انخفاض الإضاءة بما لا يمكن حكم المباراة من استكمال المباراة يعتبر الفريق صاحب الملعب مهزوما بنتيجة ٢ / صفر أيا كانت نتيجة اللقاء، ولا يعتبر انقطاع التيار الكهربائي ظرفا قهريا.

حريق استاد الإسكندرية، فيتو

 اندلاع حريق باستاد الإسكندرية

وتوقفت مباراة بيراميدز وسموحة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي بعد اندلاع حريق بـ استاد الإسكندرية، حيث ملأ الدخان أجواء الملعب، واشتعلت النيران بكابلات المقصورة الرئيسية للملعب.

وانطفأت الإنارة بأغلب جوانب الاستاد وأصبحت غير كافية لإدارة المباراة. 

إلغاء مباراة بيراميدز وسموحة

وقرر الحكم محمد سلامة إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بعد اندلاع حريق باستاد الإسكندرية.

واستمر توقف المباراة ٣٨ دقيقة، وأخطر أمن استاد الإسكندرية محمد سلامة، حكم مباراة سموحة وبيراميدز بعدم إمكانية تشغيل برج الإضاءة المتضرر بالحريق. 

وأدى ماس كهربائي بغرفة التحكم إلى اندلاع حريق بغرفة التحكم.

 

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