بلينكن: تنسيق مع مصر وقطر للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة تنخرط في جهود حثيثة مع كل من مصر وقطر من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة عبر مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك فقا لشبكة الجزيرة.

وأضاف بلينكن أن "المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة يمكن تحقيقه، ولا يمكن ترك غزة بلا حكم ونعمل مع حلفائنا العرب لوضع خطط لمستقبل غزة" مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة وقابلة للتحقق لإدارة شؤون قطاع غزة بعد الحرب.

بلينكن، فيتو

وأردف بلينكن أن حماس حاولت الانسحاب من المواقف التي وافقت عليها بشأن صفقة التبادل وحاولت الحصول على المزيد من التغيير في المقترح.

مصر تدعو إلي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وقال مصدر أمني مصري رفيع المستوى إن مصر سبق وأن أبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى.

وأضاف المصدر بحسب القاهرة الإخبارية أن مصر ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة ويؤكد أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني.

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